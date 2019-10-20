Göynük Son Dakikada Yıkıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgesel Amatör Lig 5.hafta mücadelesinde Göynük Belediyespor, Haymana Belediyespor’u Cumartesi günü saat 15.00’te Karaçayır Çim Sahada ağırladı. Oğuzhan Keçeci (Hakem), Erdinç Yaman (1. Yardımcı Hakem), İbrahim Kandemir(2. Yardımcı Hakem) ve Arif Subaşı (Dördüncü Hakem) hakem dörtlüsünün yönettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı. 2.yarının başlarında Ankara ekibi 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gole ekibimiz penaltı golü ile cevap vererek durumu 1-1’e getirdi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Haymana Belediyespor son dakika golüyle Bolu’dan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz bu skorla son 2 haftayı son dakika golleri yenik kapatmış oldu. Temsilcimiz Göynük Belediyespor 6.haftada 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Yaylacık Gençlik Spor Takımını ağırlayacak.