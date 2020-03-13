seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser

Göynük TKİ’ye Karşı

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 22.hafta mücadelesinde Ankara TKİ takımını konuk ediyor

Göynük TKİ’ye Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

15 Mart Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 22.hafta maçı olan Göynük Belediyespor-Ankara TKİ müsabakası Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde deplasmanda Karadeniz Ereğli’ye uzatma anlarında yediği golle 2-1 yenilmişti. Ekibimiz Ankara TKİ maçı öncesi 25 puanla 11.sırada yer alıyor. Bu maça ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:

6.Grup 22.Hafta

15 Mart Pazar

14.00: Çubukspor-Beyköy Belediye

14.00: Yunusemrespor-Keçiören Bağlum

14.00: Bartınspor-Büyük Anadoluspor

14.00: Haymana Belediye-Anadolu Üniversitesi

14.00: Göynük Belediyespor-Ankara TKİ

14.00: Çilimli Belediye-Kdz.Ereğli Belediye

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Düdük Burak Akdağ’da
Düdük Burak Akdağ’da
  1. Spor