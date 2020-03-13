Göynük TKİ’ye Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

15 Mart Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 22.hafta maçı olan Göynük Belediyespor-Ankara TKİ müsabakası Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde deplasmanda Karadeniz Ereğli’ye uzatma anlarında yediği golle 2-1 yenilmişti. Ekibimiz Ankara TKİ maçı öncesi 25 puanla 11.sırada yer alıyor. Bu maça ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:

6.Grup 22.Hafta

15 Mart Pazar

14.00: Çubukspor-Beyköy Belediye

14.00: Yunusemrespor-Keçiören Bağlum

14.00: Bartınspor-Büyük Anadoluspor

14.00: Haymana Belediye-Anadolu Üniversitesi

14.00: Göynük Belediyespor-Ankara TKİ

14.00: Çilimli Belediye-Kdz.Ereğli Belediye