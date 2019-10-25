Göynük Yaylacık’a Karşı

Haber: Birol Ertunç

Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor son 2 haftayı son dakika golleriyle yenik kapatmıştı. Temsilcimiz 6.hafta maçında Yaylacık Gençlik Spor’u konuk edecek. Mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Temsilcimizde hedef 3 puan. BAL Ligi 6.Grupta 6.hafta maçlarının programı şöyle:

6.HAFTA

27 Ekim Pazar

14.00: Göynük Belediyespor-Yaylacık Gençlik

14.00: Devrek Belediyespor-Keçiören Bağlum

14.00: Beyköy Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu

14.00: Çubukspor Futbol AŞ-Anadolu Üniversitesi

14.00: Bartınspor-Ankara T.K.İ.

14.00: Haymana Belediyespor-Çilimli Belediyespor

14.00: Yunusemrespor-Kdz.Ereğli Belediyespor