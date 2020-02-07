Göynük Yunus Emre’ye Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

9 Şubat Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 17.hafta maçı olan Göynük Belediyespor-Eskişehir Yunus Emrespor müsabakası Karaçayır 1 Nolu Sentetik Saha’da oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor maç öncesi 21 puanla 10.sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşmaya ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:

6.Grup 17.Hafta

9 Şubat Pazar

14.00: Çilimli Belediyespor-Bartınspor

14.00: Anadolu Üniversitesi-Beyköy Belediyespor

14.00: Keçiören Bağlum-Kırıkkale Büyük Anadolu

14.00: Kdz.Ereğlispor-Çubukspor Futbol AŞ

14.00: Ankara TKİ-Devrek Belediyespor

14.00: Göynük Belediyespor-Eskişehir Yunus Emre