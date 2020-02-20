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Göynük Yunusemre’ye Takıldı

İlimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Göynük Belediyespor, ligin erteleme maçında konuk ettiği Yunusemrespor’a 2-0 mağlup oldu.

Göynük Yunusemre’ye Takıldı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizi Bölgesel Amatör Ligde başarı ile temsil eden Göynük Belediyespor Bolu’daki yoğun kar yağışı sonrası ertelenen Yunusemrespor maçını önceki gün Bolu’da oynadı. Temsilcimiz mücadele çok sayıda fırsatı kaçırınca sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Göynük Belediyespor bu sonuçla haftayı 22 puanla 10.sırada tamamladı.  Temsilcimiz hafta sonunda Yaylacık Belediyespor ligden çekildiği için maç yapmayacak. Göynük Belediyespor 20.haftada ise 1 Mart Pazar günü saat 14.00’te Çilimli Belediyespor’u konuk edecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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