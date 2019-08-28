Haber: Esra Perçin

Yaz ayları futbol turnuvalarıyla renklendi. Bolu’da Veteranlar Turnuvası, Taşkesti Turnuvası ev Dörtdivan Turnuvası ile beraber Yeniçağa ve Gerede’de de organizasyonlar birbirini izledi. Turnuvalarla birlikte futbolseverler liglere verilen 3 aylık arayı boş geçirmemiş oldu. Son olarak Gerede Esentepe’de düzenlenen futbol turnuvasında, turnuvanın iddialı ekibi Göynükörenspor çeyrek finale yükseldi. Göynükörenspor çeyrek finalde 31 Ağustos Cumartesi Günü Saat 17:30 da Esentepe’de Gerede Yaşam Merkezi ile karşılaşacak.