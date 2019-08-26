Göynük’te Süper Turnuva

Haber: Esra Perçin

Bolu-Göynük 'de düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı İller Arası Wushu Kung-fu Şampiyonası için birçok takım ilimize geldi. Federasyonun faaliyetleri arasında yer alan şampiyonada Bolu ekibi de yer aldı. Müsabakalarda Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya, Çankırı, Niğde, Kırşehir illerinden 100 erkek, 70 kadın olmak üzere toplam 170 sporcu ter döktü. 15 antrenör ve 10 hakemin katıldığı turnuva Minik-Yıldız-Genç ve Büyükler kategorilerinde gerçekleşti. Bolu Wushu Kung-Fu İl Temsilcisi Tahsin Paça’dan alınan bilgiye göre müsabakaları Milli Takımlar antrenörü Orhan Çağlar da izledi. Göynük Belediye Sporlu sporcular Ankara’da 30 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında derece yaparak gururumuz olmuştu. Müsabakaları değerlendiren Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapmaktan memnunuz. Bu tür organizasyonlar Göynük ve Bolu’nun adını gururla duyuracaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 11:28