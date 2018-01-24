Haber: Gönül Olutürk

Göynük Belediyespor, Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig Play Off Grubu 1.haftasında Belediyespor ile mücadele etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Göynük Belediyespor 3-1 kazandı. Göynük Belediyespor’un galibiyet gollerini 32.dakikada Samet, 80.dakikada Emre, 85.dakikada Mustafa Efekan kaydetti. Bolu Belediyespor’un tek golünü 87.dakikada Sinan kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Göynük Belediyespor 3 puanla 2.sırada yer alırken, Bolu Belediyespor 0 puanla 5.sırada yer alıyor. Göynük Belediyespor ligin 2.haftasında Geredespor ile karşılaşırken, Bolu Belediyespor ise Kıbrıscıkspor ile karşılaşacak.

Hakemler: Semih Güner, Umut Atlı, Batuhan Topçu

Bolu Belediyespor ilk 11: ** Enis Volkan, ** Ömer, ** Semih, ** Atacan, ** Mete, ** Özgür Anıl, ** Oğuz, ** Bilal, ** İsa, ** Sercan, ** M. Can

Göynük Belediyespor: ** Emre Çağatay, ** Yetiş, ** Arif, ** Sonercan, ** Barış, ** Emre, ** Ali Burak, ** Enes, ** Samet, ** Volkan, ** Sezgin

Goller: 32. Dk Samet, 80. Dk Emre, 85.dk Mustafa Efekan ( Göynük Belediyespor), 87. Dk Sinan ( Bolu Belediyespor)