Haber: Esra Öztürk

İlk yarıya etkili başlayan taraf Göynük Belediyespor oldu. Maçın ilk çeyreğinde bir birine üstünlük sağlayamayan takımların kırılma anı 15.dakikada oldu. Belediyespor’un yaptığı atakta Enes Güler topu ağlarla buluştu. Rakibinin toparlanmasına fırsat vermeden 18.dakikada Yasin Yılmaz ile farkı ikiye çıkartan golü bulan Belediyespor skoru 2-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Belediyespor takımı 21. DakikadaYasin Yılmaz ile üçüncü golü de bularak farkı 3’e çıkarttı. 38. Dakikada Belediyespor Hakan Durdi ile bulduğu golle ilk yarının skorunu belirledi. İlk yarı 4-0’lık skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Belediyespor oldu. Rakibi üzerinde ki baskısını arttıran Belediye spor 59. Dakikada Arif Kahraman farkı 5’e taşıdı. Rakibi karşısında zor anlar yaşayan Yumrukayaspor sahasına gelen atakları kesmek konusunda başarılı olamadı. 61. Dakikada Belediyespor’da Araif Kahraman kendisinin ikinci takımının 6. Golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda oyun, oyuncuların bir birlerine yaptıkları sert müdahaleler yüzünden gerginleşse de fair-play anlayışına ters düşecek her hangi bir olay yaşanmadı. Dakikalar 77’yi gösterdiğinde Belediyespor geliştirdiği atakta Volkan Bayar tekrar fileleri havalandırarak 7. golü kaydetti. İki dakika sonra topu ağlarla buluşturan Sezgin alan Belediyespor adına farkı 8’e çıkardı. Yumrukaya 83. Dakikada sağ kanattan geliştirdiği organizasyon sonucu ceza sahasından Umut Çamlı’nın çektiği şut ağlarla buluştu. Skor 8-1 oldu. 88 ve 90 dakikalarda 99 Numaralı formasıyla ard arda iki gol kaydeden Belediyesporlu Yasin Yılmaz hatrik yaptı ve skoru 10-1’e getirerek maçın sonucunu belirledi. Uzatmanın verilmediği maç Santra vuruşunun yapılmasının ardından tamamlandı. Maçı farklı bir skorla kazanan Göynük Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Goller: 15. Dk Enes Güler(Göynük Belediyespor)** 18. Dk Yasin Yılmaz(Göynük Belediyespor)** 21. Dk Yasin Yılmaz(Göynük Belediyespor)** 38. Dk Hakan Durdi(Göynük Belediyespor)** 59. Dk Arif Kahraman(Göynük Belediyespor)** 61.Dakika Arif Kahraman(Göynük Belediyespor)** 77. Dk Volkan Bayar(Göynük Belediyespor)** 81.Dk Sezgin Alan(Göynük Belediyespor)** 83. Dk Umut Çamlı (Yumrukayaspor)** 88.Dk Yasin Yılmaz(Göynük Belediyespor)** 90.Dk Yasin Yılmaz(Göynük Belediyespor)**

Hakemler: Savaş Sarıcan ( Baş Hakem)** Arif Ergün (1. Yardımcı Hakem)** Umut Atlı (2. Yardımcı Hakem)**

Göynük Belediyespor İlk 11:

25 Sercan Semih Arslaner** 20 Emre Öztürk** 81 Turan Karabıyık** 27 Emrah Kocadağ** 9 Sezgin Alan** 14 Enes Güler** 80 Ali Burak Dursun** 7 Hakan Durdi** 8 Arif Kahraman** 10 Volkan Bayar** 99 Yasin Yılmaz

Yumrukayaspor İlk 11:

12 Mehmet Arıcan** 7 Muratcan Akdemir** 10 Eyüp Gökçe** 4 Naim Tezcan** 11 Burak Alparslan** 6 Yahya Yılmaz** 18 Aytaç Çamlı** 15 Aykut Çamlı** 9 Hakan Zengin** 5 Koray Güldür** 17 Adil Gök**