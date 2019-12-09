Göynük’ten Lidere Büyük Darbe

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maç öncesi İstiklal Marşı’nın Kırıkkale temsilcisinin taraftarları okuyunca sporseverler de marşa eşlik etti. Maraton Tribünü’nde yer alan yaklaşık 150 kişilik Kırıkkale Büyük Anadoluspor taraftarları iki takımı da tribüne çağırdı. Hatay maçında istediğini bulamayan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı da maçın ilk yarısını izledi. Temsilcimiz 35.dakikada Metehan cezasahası dışı sol çaprazdan yaptığı ve 90’a gönderdiği şutla 1-0 öne geçti. 45.dakikada konuk takım penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kaptan Adem kaleci Metehan’a nişanladı ve ilk yarı 1-0 ekibimizin üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarının başında konuk takım Orçun’un kafa golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. Konuk takım gol sonrası 10 kişi kaldı. Göynük Belediyespor 70.dakikada Metehan güzel hareketler sonrası yaptığı şık vuruşla tekrar öne geçti: 2-1. 85.dakikada Göynük Belediyesporlu oyuncuyu ceza sahası dışında indiren kaleci Bülent kırmızı kart görünce konuk takım 10 kişi kaldı. 86.dakikada sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Emin Kaan maçın da skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla lider ve namağlup Kırıkkale Büyük Anadolu ligdeki ilk yenilgisini Bolu’da aldı. Temsilcimiz ilk yarının son maçında 15 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Beyköy Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Osman Korkmaz, Mücahit Şentürk, Selim Yasak

Göynük Belediyespor: Metehan Erkoç, Emir Kaan, Hakan, Kerim Ufuk, Gürol, Ali Burak, Uğur, Mustafa Mert, Enes, Metehan Şefik, İbrahim

Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Bülent, Adem, Gökhan, Eray, Orçun, Ünal, İbrahim Kongur, İbrahim Utku, Mehmet Bozcan, Onur, Savaş

Goller: 35.dk.ve 70.dk.Metehan, 86.dk.Emin Kaan (Göynük Belediyespor) – 59.dk.Orçun (Kırıkkale Büyük Anadolu)

Kırmızı Kartlar: 60.dk.Orçun, 85.dk.Bülent (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)