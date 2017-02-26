Müsabakayı Göztepe 77. dakikada Adis Jahovic'in golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızlılar maç fazlası ve averajla 40 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Hakan Barış, Fuchs, Jahovic (Dk. 89 Segbefia), Gosso (Dk. 59 Mehmet Umut Nayir), Murat Akın, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lokman Gör), Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan (Dk. 83 Perovic), Metin Yüksel, Erman Bulucu, Ümit Yasin Arslan, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk (Dk. 60 Bakaki), Hakan Turan (Dk. 79 Savaş Yılmaz), Bahattin Köse
Gol: Dk. 77 Jahovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ümit Yasin Arslan, Dk. 76 Bakaki (Manisaspor), Dk. 27 Tayfur Bingöl, Dk. 67 Halil Akbunar, Dk. 82 Canberk Dilaver (Göztepe)
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