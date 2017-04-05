Haber: Aysun Beykoz

1970-1971 sezonunda Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti ile başlayan rekabette tam 47 yıl geçti. Bugüne kadar oynanan 28 maçta Boluspor 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçın berabere bittiği rekabette Göztepe Boluspor'a karşı 8 kez kazanabildi. Göztepe'nin ev sahibi olduğu 13 maçta Boluspor 3, Göztepe 5 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Zorlu maç öncesi Boluspor 38 puanla ligde 7. sırada, Göztepe 43 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin 10. haftasında karşılaşan Boluspor ile Göztepespor arasında oynanan karşılaşmayı Umut'un attığı penaltı golü ile 1-0 Göztepespor'un üstünlüğü ile bitmişti.