Gözler Son Transferlere Çevrildi

Haber: Aysun Beykoz

İlk devreyi düşme hattının içinde tamamlayan Boluspor Arif Morkaya, Dzon Delarge, Emir Halilovic ve kaleci Bahadır Han Güngördü ile sözleşme imzaladı.

BAŞKAN "5 OYUNCU ALACAĞIZ 6 OLABİLİR"

Başkan Necip Çarıkcı hafta içinde yaptığı açıklamada "5 futbolcu göndereceğiz. 5 futbolcu alacağız. Belki bu sayı 6 olabilir" demişti.

ÖZKÖYLÜ "4 OYUNCU ALDIK, BELİRLEDİĞİMİZ 3 OYUNCU DAHA VAR"

Teknik direktör Osman özköylü ise dün resmi siteye yaptığı açıklamada "Şu an itibariyle son olarak Arif Morkaya’nın gelmesi ile birlikte Dzon Delarge, Emir Halilovic ve kaleci Bahadır Han Güngördü ile beraber dört oyuncumuz kampa katılmış durumda. Belirlediğimiz üç oyuncu daha var" diyerek transfer sayısının 7 olacağını açıklamıştı.

BİR STOPER BİR SANTRAFOR LİSTE BAŞI

Yapılan iki açıklamaya göre kaç oyuncunun daha Boluspor'a katılacağı henüz netleşmedi. Bir santrafor, bir stoper listenin başında yer alırken, kadroya dahil edilecek toplam oyuncu dayısı 6 mı? olacak yoksa 7 mi? daha sonra netleşecek.