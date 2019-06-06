Gözler Umut Meraş'ta

Haber: Birol Ertunç

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş, transferin gözdesi haline geldi. Sezon başında Boluspor'dan 265 bin Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans sergilerken; özellikle Galatasaray'ın genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve önümüzdeki günlerde bu transfere dair adım atmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ömer Bayram'a veto ettiği ve bu oyuncunun yerine Umut Meraş'ı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Milli Formayı Terletti

Bu sezon Süper Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edilen ve geçtiğimiz gün Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez ay yıldızlı formayı terleten genç oyuncu, "Yunanistan maçıyla birlikte ilk defa A Milli Takım formasını giymek nasip oldu. Bu kutsal formayı giydiğim için çok mutluyum. Bana bu imkanı sunan başta hocam Sayın Şenol Güneş olmak üzere tribünlerde bizleri maç boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübü de, Umut Meraş'ın satılmasından gelecek para ile borçların bir kısmını kapamanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'tan 1,5 milyon euro ve bir futbolcu

Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için ilk teklifini yaptı. Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için 1.5 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yaptı. Bursaspor'un ise bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı ve 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği Umut'a yurt dışından da teklifler var. Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in takımı Lille'den Bursaspor'a resmi bir teklif geldi. 23 yaşındaki oyuncu için 1.2 milyon euro ve sonraki satıştan pay öneren Lille'in teklifi de Bursaspor tarafından kabul görmedi.