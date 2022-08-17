Göztepe, Alman oyucu ile sözleşme imzaladı

Haber: Süleyman Kurt

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Almanya'da FSV Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Lukas Gottwalt ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşme 1+1 yıl

Kulüpten yapılan açıklamada, "1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Lukas Gottwalt'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

Geçen sezon FSV Frankfurt ile 39 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, 4 gol ve 1 asist ile oynarken 3 kez de sarı kart gördü.