Göztepe deplasmanda kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
İzmir ekibi maçı 11. dakikada Kenneth Mamah ile bulduğu golle 1-0 galip tamamladı.
Sakaryaspor'da 63'te kırmızı kart gören Ozan Sol kalan sürede takımını eksik bıraktı.
Ev sahibi takımın 90+6'da Kassongo ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, rakibini yenerek sezona iyi bir başlangıç yapma hedefini gerçekleştiremedi.
2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Göztepe ise Sakarya'dan 3 puanla ayrılarak yeni sezona moralli girdi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic
Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),
Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)