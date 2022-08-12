Göztepe İsmail Köybaşı 'na transfer teklifinde bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar iki oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Göztepe’nin Trabzonspor’dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya’nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt’la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

İsmail Köybaşı teklifi kabul etti

Son şampiyon Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İsmail’in Göztepe’nin teklifini kabul ettiği ve hafta sonuna kadar İzmir’e gelip resmen sarı-kırmızılı takıma dahil olacağı bildirildi.

Lukas Erhan Gottwalt beğenildi

Bir süredir denenen Erhan’ın da teknik direktör Turgay Altay tarafından beğenildiği açıklandı. Almanya’ya eşyalarını toplamak için giden 24 yaşındaki Erhan’ın gelir gelmez resmi mukaveleyi imzalayacağı açıklandı.