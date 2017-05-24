Haber: Aysun Beykoz

Manisaspor’u 4-0 mağlup ederek Play-Off’a adını yazdıran Boluspor, Play-Off ilk maçını Göztepespor ile 25 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Karşılaşmaya birkaç gün kala Boluspor’un bu zorlu maç için sponsoru ise Bolulu iş adamlarının ortaklığını yaptığı Cadde AVM oldu. Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, “TFF 1.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında İzmir’de oynayacağımız Göztepe maçının sponsoru Cadde AVM olmuştur. Göztepe deplasmanı masrafları sponsoru Cadde AVM ortakları; Abdullah Yüksel, Ercan Albayrak, Erdal Gören, Hasan Aksoy, Necip Çarıkcı ve Nejat Öztürk’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.