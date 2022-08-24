Göztepe'nin Yeni Sportif Direktörü’nün geçmişi parlak

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığındaki yeni yapılanmayla birlikte Sportif Direktörlük görevine getirilen Hırvat Ivan Mance, ülkesinin takımlarından Rijeka'ya adeta çağ atlattı. Rijeka'da 5 yıl boyunca Sportif Direktörülük görevini üstelenen Mance, Hırvatistan HNL'de kulübüyle 1 şampiyonluk yaşarken, 4 kez de Hırvatistan Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

Kulübü yönettiği sürede büyük başarılar elde eden Mance, Rijeka'yı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Geçen hafta ise Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ivan Mance futbolun patronu olarak görev almaya başladı.

2-3 futbolcu daha transfer edilecek

İlk kez Erzurumspor FK maçında teknik ekip ve oyuncularla birlikte olan Mance'ın transferde 2 ya da 3 oyuncuyu daha takıma kazandıracağı kaydedildi. Yeni Başkan Rasmus Ankersen'in tam yetkiyle ikinci adam olarak göreve başlattığı Mance, yarın saat 13.00'te Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Göztepe’de 8 yıllık Mehmet Sepil döneminin ardından kulüp hisselerinin yüzde 70'i Rasmus Ankersen'in CEO'su olduğu İngiltere merkezli Sport Republic fonuna devredilmişti. Sport Republic, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'ın da hâkim ortağı konumunda.