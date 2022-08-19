Göztepe Resmen Devrediliyor

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de Mehmet Sepil ile Sport Republic arasında bir süredir devam eden devir işlemlerinde nihayet sona gelindi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi. İzmir ekibinin devri yarın düzenlenecek törenle Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e yapılacak. 8 yıldır Göztepe'nin hisselerinin çoğunu elinde bulunduran ve geçen sezon içinde başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, düzenlenecek törenle kulübün Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen'e devrini gerçekleştirecek.

Hisse lansmanı

Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak hisse lansmanı ile bütün çalışmalar resmiyete kavuşacak, imzalar atılacak. Toplantıda Mehmet Sepil, Sport Republic'ten kurucu ortak ve şirket başkanı Henrik Kraft ile kurucu ortak ve şirket CEO'su Rasmus Ankersen hazır bulunacak.

Rasmus Ankersen kimdir?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.