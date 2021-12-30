Göztepe Samsunspor'u tek golle geçti

Haber: C. Kutay Aykan
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
36. dakikada Berkan Emir'in pasında Atınç Nukan soldan ceza sahasına girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
45. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0
51. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar, uygun durumda topu auta gönderdi.
75. dakikada defansın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top, az farkla auta gitti.
82. dakikada Moryke Fofana, soldan ceza sahasına girdi, çizgiden Yasin Öztekin'e ortaladı. Kale önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, Ali Tuna
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 89 ?), Murat Paluli, Obinna Nwobodo (Yalçın Kayan dk. 65), Halil Akbunar (Atakan Çankaya dk. 84 ?), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency (David Tijanic dk. 65)
Yedekler: Arda Özçimen, Dino Arslanagic, Yusuf Talum, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Samsunspor: Alp Tutar (Nurullah Aslan dk. 62), Ali Ülgen, Emir Hakan Patan (Moryke Fofana dk. 46), Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Semih Altıkulaç (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 62), Melih Okutan (Atakan Özdemir dk. 73), Polat Yaldır (Yasin Öztekin dk. 46), Ali Kılıç
Yedekler: Hüseyin Öztürk, Ertekin Kurumehmetoğlu, Emirhan Gürler
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Halil Akbunar (dk. 45) (Göztepe)
Kırmızı kart: Ali Ülgen (dk. 90+5) (Samsunspor)
Sarı kart: Yunus Emre Çift (Samsunspor)