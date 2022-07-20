Göztepe’de gündem kaleci transferi

Haber: S. Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe'de, futbolun başına geçmeyi planlayan Rasmus Ankersen ve ekibi, İrfan Can Eğribayat konusunda geri adım attı. Geçen sezon 30. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki eldiven kadro dışı bırakılmış ancak bir süre önce affedilerek Afyon kampına dahil edilmişti. İrfan Can'ın affedilmesi sonrası ayağa kalkan taraftarların tepkileri sonrası yeni yönetim, 1 numara planlarını değiştirdi. Ankersen ve ekibi, teklif gelmeyen İrfan Can'ı takasta kullanmaya karar verdi. Bu karar sonrası kaleye takviye gündeme gelirken listenin başına da son olarak Adana Demirspor forması giyen Ferhat Kaplan yerleşti. Teknik direktör Turgay Altay'ın da onayladığı Ferhat için yönetim girişimlere başladı.

İzmir'e sıcak bakıyor

Adana ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 33 yaşındaki eldivenin kadroya katılması için İrfan Can'a da kulüp arayışlarına başlandı.

Taraftar ile tartıştı

Göztepe'nin geçen sezon 30. haftada oynadığı Alanyaspor maçı sonrası sahayı terk eden İrfan Can, tribünden gelen tepkiler üzerine taraftarlara karşılık vermişti. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği İrfan'ı olay sonrası Mehmet Sepil tarafından, süresiz kadro dışı bırakmıştı. Taraftarlar, affedilip Afyon kampına götürülen futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde bir süredir sosyal medyadan yönetime baskı yapıyor.

Umut Nayir teması

Göztepe yönetimi golcü transferinde gündemine aldığı Giresunspor'lu eski oyuncusu Umut Nayir ile görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Umut, İzmir'e dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların hedefi, 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine kazandırmak.