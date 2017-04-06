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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • Göztepe'de Yedeklere Gün Doğdu

    Bugün Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de yeni teknik direktör Yılmaz Vural, geçmiş haftalarda sürekli yedek kalan veya forma şansı bulamayan futbolcularına 'hazır olun' mesajı verdi.

    06 Nisan 2017 Perşembe 14:51
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    Göztepe'de Yedeklere Gün Doğdu

    Haber: Esra Öztürk

    Geçen hafta Giresunspor maçında Soner ve Emre Aygün'e forma verdiğini hatırlatan Yılmaz Vural, şöyle dedi: "Soner en son 13 Şubat'taki Balıkesirspor karşılaşmasında oynamış, sonrasında 1 dakika bile görev yapamamış. Giresunspor maçında çok kritik dakikalarda kendisine şans verdim, o da sahada kaldığı 18 dakikada çok önemli işler yaptı. Emre de son kez Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giymiş, 2 ayı aşkın bir süredir görev bekliyordu. Ona da güvendim ve sahaya sürdüm. Emre'nin performansına hayran kaldım."

    Hiçbir futbolcusuna yedek oyuncu gözüyle bakmadığını dile getiren Yılmaz Vural, şöyle devam etti: "Biz bir takımız. Benim, ikinci yarıda hep yedek bekleyen Sinan'a da çok ihtiyacım var. İnanılmaz bir profesyonel. Giresunspor maçında Kobakhidze'yi 18 kişilik kadroya almadım. Ama bu tercih, ondan faydalanmayacağım anlamına gelmiyor. Umut da bu takımın en golcülerinden biri, onu da geçen hafta oynatmadığım için üzüldüm. Herkes elde edeceğimiz başarılara katkı koyacak Takımda ben gelmeden önce de arkadaşlık duygusu çok iyi oturmuş. Hepimiz bu yola gönlümüzü koyacağız ve hedeflediğimiz yere geleceğiz." Yılmaz Vural'ın Boluspor müsabakasında kasığında yırtık olan Segbefia'nın yerine orta sahada cezası biten Hakan'a görev vereceği bildirildi.

    Bolu’yu yenersek iş biter

    Yılmaz Vural, “Bolu’yu yenersek ilk 6’yı garantileriz” dedi.Türk futbolunun en renkli antrenörü Yılmaz Vural şunları söyledi: “Göztepe taraftarını uzun zamandan bu yana mutlu ettik. Gelecek hafta Boluspor’la deplasmanda oynayacağız. Eğer Bolu’yu yenersek ilk 6’da kalmayı büyük ölçüde garantileriz. Bu kulüp oyuncu kalitesiyle, taraftarıyla, ekonomisiyle Süper Lig’e yakışır. Bu takım ama bu sezon ama gelecekte 1'inci Lig’de kalmayacak.”

     

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