Haber: Aysun Beykoz
Yarı final ilk maçlarının TRT Spor’dan naklen yayınlanacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre naklen yayın akışı şöyle:
25 Mayıs Perşembe
19.00: Giresunspor-Eskişehirspor (TRT Spor)
21.30: Göztepe A.Ş.-Boluspor (TRT Spor)
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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