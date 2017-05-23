Haber: Aysun Beykoz

Yarı final ilk maçlarının TRT Spor’dan naklen yayınlanacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre naklen yayın akışı şöyle:

25 Mayıs Perşembe

19.00: Giresunspor-Eskişehirspor (TRT Spor)

21.30: Göztepe A.Ş.-Boluspor (TRT Spor)