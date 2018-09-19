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19 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Grekoromen Güreş Milli takımında hazırlıklar tamam

    Macaristan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu kampının ilk bölümünü tamamladı.

    19 Eylül 2018 Çarşamba 12:27
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    Grekoromen Güreş Milli takımında hazırlıklar tamam

    HABER:Gönül Olutürk

    Grekoromen Güreş Milli Takımı, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan’ın ev sahipliği yapacağı Dünya Şampiyonası’nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Bolu kampının ilk bölümünü tamamladı. Milli güreşçiler, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde teknik direktör Salih Bora ve yardımcı antrenörler gözetiminde 2 Eylül’den bu yana çalışmalarını sürdürdüğü Bolu kampının ilk bölümünde son antrenmanını gerçekleştirdi. Hazırlıklarına ara veren milliler, Dünya Şampiyonası öncesi 3 Ekim’de yine Aladağ’da kampa girecek. Bolu’da yapılacak olan son kampın ardından milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası için Macaristan’a gidecek.

    Teknik direktör Salih Bora, yaptığı açıklamada, kampın önemine değinerek, gerek fiziksel gerekse teknik anlamda eksikleri kapatmaya çalıştıklarını, kondisyon olarak iyi bir duruma geldiklerini söyledi. Bundan sonraki son kampı da Bolu’da gerçekleştireceklerini anlatan Bora, “Şampiyona tarihine kadar çok daha iyi durumda olacağımıza inanıyorum. Dünya Şampiyonası’nda madalyalar kazanacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

    Bolu kampında 35 sporcunun yer aldığını, bu güreşçiler arasında 23 yaş altı takımının da bulunduğunu dile getiren Bora, Dünya Şampiyonası’nın ardından kasım ayı içerisinde yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’na kadar kampın devam edeceğini kaydetti.

    Bora, milli sporcuların uluslararası alanda büyük başarılar elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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