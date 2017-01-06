Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'ya gelecek olan takımlar müsabakalar öncesi son hazırlıklarını yaptılar. İlimize gelecek olan takımlardan Bozkurt Halk Eğitim Merkezi judo takımının antrenörü Ümit Yavuz, yaptığı açıklamada, Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda 7-8 Ocak'ta düzenlenecek müsabaka öncesi son hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Müsabakalardan derece ile dönmek istediklerini belirten antrenör Yavuz, "Bozkurt'ta Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle judoda güzel bir hava yakaladık. Bugüne kadar katıldığımız birçok müsabakada derece elde edip, hem ilimizi hem de ilçemizi gururla temsil ettik. İnşallah, 4 sporcumuzla mücadele edeceğimiz müsabakada yeni dereceler için mindere çıkacağız." diye konuştu.