Haber: Aysun Beykoz

Antrenör Tayfun Urluoğlu’ndan alınan bilgiye göre temsilcimiz Karabük’te yapılan yıldız kızlar grup maçlarında 1.olmayı başardı. Ekimiz Bursa’da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.