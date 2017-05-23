Haber: Aysun Beykoz
Antrenör Tayfun Urluoğlu’ndan alınan bilgiye göre temsilcimiz Karabük’te yapılan yıldız kızlar grup maçlarında 1.olmayı başardı. Ekimiz Bursa’da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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