Grup 1.si Raket Bolu’dan!..

Abant  Tenis İhtisas  Kulübü  oyuncusu Ahmet Bahşi   önceki gün  Ankara Atlıspor Kulübü’nde düzenlenen 14 Yaş 2×4  tenis turnuvasında  grup birincisi oldu.

Grup 1.si Raket Bolu’dan!..

Haber: Birol Ertunç

Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Abant Tenis İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Selahi Çolak şunları söyledi: “ Ahmet Bahşi 8 yaşından itibaren azimli ve düzenli olarak tenis oynamaktadır.  Bolu’da, Sakarya’da ve Ankara’da düzenlenen tenis turnuvalarında göstermiş olduğu başarılara bir  yenisini daha ekledi. Kulübümüzde Ahmet Bahşi gibi çok başarılı küçük yaş oyuncularımız var. Bu oyuncuların yakın şehirlerdeki turnuvalarda başarı göstermesi gurur verici. Bu oyuncularımızı milli  takıma yetiştirmek  ve  klasman  puanlarını  yükselterek  milli  takım  belirleme  turnuvalarına  katılmalarını  istiyoruz” dedi.

Tenis Yaz Kursları Açılıyor

Çolak, “15 Haziran tarihinden itibaren çocuklara yaz okulu tenis kursları başlatılacak. Aylık 100 TL karşılığında 10 saat ders verilecektir. Çocuklardan yetenekli olanlar Abant Tenis İhtisas Kulübü tarafından performans tenisçisi olarak özel eğitimlere alınacaktır” diyerek müjdeyi verdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Abak İnceden Çalışmaya Devam Ediyor
Abak İnceden Çalışmaya Devam Ediyor
  1. Spor

banner129