Grup 1.si Raket Bolu’dan!..

Haber: Birol Ertunç

Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Abant Tenis İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Selahi Çolak şunları söyledi: “ Ahmet Bahşi 8 yaşından itibaren azimli ve düzenli olarak tenis oynamaktadır. Bolu’da, Sakarya’da ve Ankara’da düzenlenen tenis turnuvalarında göstermiş olduğu başarılara bir yenisini daha ekledi. Kulübümüzde Ahmet Bahşi gibi çok başarılı küçük yaş oyuncularımız var. Bu oyuncuların yakın şehirlerdeki turnuvalarda başarı göstermesi gurur verici. Bu oyuncularımızı milli takıma yetiştirmek ve klasman puanlarını yükselterek milli takım belirleme turnuvalarına katılmalarını istiyoruz” dedi.

Tenis Yaz Kursları Açılıyor

Çolak, “15 Haziran tarihinden itibaren çocuklara yaz okulu tenis kursları başlatılacak. Aylık 100 TL karşılığında 10 saat ders verilecektir. Çocuklardan yetenekli olanlar Abant Tenis İhtisas Kulübü tarafından performans tenisçisi olarak özel eğitimlere alınacaktır” diyerek müjdeyi verdi.