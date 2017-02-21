Haber: Erdal Tanrıverdi

Galatasaray’ın GS Store Mobil Tırı dün Kızılay Parkı'nda yerini alarak G.Saraylı taraftarlara hizmet vermeye başladı. Galatasaray’ın ürünlerine Bolulu Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Özellikle formaların yanında, oyuncak aslanlar çocukların ilgi odağı haline geldi. Galatasaraylı taraftarlar, “Ürün çeşitliliği nedeniyle GS Store mobil tırından lisanslı ürün almanın keyfini yaşıyoruz. Bolu’da en fazla bulunan taraftarı bulunan takım Galatasaray’dır. Bizlere bu hizmetin sunulmasından dolayı çok mutluyuz” dediler.

Beşiktaş maçına araç kaldırıyorlar

ultrAslan Bolu il Semih Karaosmanoğlu'ndan alınan bilgiye göre 27 Şubat Pazartesi akşam 20.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak olan 2017'nin ilk derbisi olan G.Saray-Beşiktaş maçına Bolu'dan araç kaldırılacak.