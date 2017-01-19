Haber: Erdal Tanrıverdi

Galatasaray’ın GS Store Mobil Tırı bugün Kızılay Parkı'nda yerini alarak G.Saraylı taraftarlara hizmet verdi. Şampiyon Galatasaray’ın ürünlerine Bolulu Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Özellikle formaların yanında, oyuncak aslanlar çocukların ilgi odağı haline geldi. Galatasaraylı taraftarlar, “Ürün çeşitliliği nedeniyle GS Store mobil tırından lisanslı ürün almanın keyfini yaşıyoruz. Bolu’da en fazla bulunan taraftarı bulunan takım Galatasaray’dır. Bizlere bu hizmetin sunulmasından dolayı çok mutluyuz” dediler.