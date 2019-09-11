G.Saray İzmit Belediye Karşısında

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray ile İzmit Belediyespor Bolu’da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

G.Saray İzmit Belediye Karşısında

Haber: Birol Ertunç

13 Ağustos’ta başlayan, çalışmalarını sabah kondisyon, akşam İzmit Atatürk Spor Salonu’nda teknik taktik çalışması olarak sürdüren Periler, İzmitli antrenör Erkan Metin yönetiminde çalışıyor. İzmit Belediyesporlu kızların, 2 saat süren önceki günkü idmanda adeta pestilleri çıktı. Geçen hafta sonu Düzce’de oynadığı sezonun ilk hazırlık maçında, bir alt ligdeki rakibiyle 96-96 berabere kalan ekip,  Bolu’da G.Saray ile karşı karşıya gelecek. İzmit Belediyespor, Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesinde Bolu'da cuma günü Galatasaray ile saat 13.00’te karşı karşıya gelecek. İzmit ekibi bu maçtan sonra evine dönecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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