GSB Spor Okulları’nın kayıtları başlıyor





Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde organize edilen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları kayıtları başladı.

GSB Spor Okulları’nda, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, dans sporu, dart, eskrim, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kickboks, masa tenisi, muaythai, okçuluk, trampolincimnastik, tenis, taekwondo , voleybol, yüzme branşlarında hizmet verilecek.

Başvurular için GSB Bolu İl Müdürlüğü sayfasını ziyaret edebilir, her branştaki çalışma saatlerine ve antrenörlere ulaşabilirsiniz.