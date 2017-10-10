Haber: Aysun Beykoz

Sportif etkinliklerin ve branşların uygulamalı olarak gösterildiği stantları Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Loğoglu ve Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz’da ziyaret etti. Stantlara vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile objektiflere yansıyan çocuklar haftaya renk katan en güzel görüntüler olarak gözlerden kaçmadı. Stantlarda çini ve çamurdan toprak malzeme yapımı, ebru yapımı, ney çalınması, kaligrafi yapılması ve el sanatları sergisi etkinlikleri de yer aldı. Sportif branşlarda Yılmaz ve Loğog’lunu yaptığı denemeler neşeli anların yaşanmasına neden oldu.