Haber: Semih BAYKAL
Boluspor, TFF 1. Lig 11. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip karşılaşmadan 1 – 0’lık skor ile ayrılırken, maçın tek golünü 90 + 1 Guido Koçer kaydetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor ilk yarı boyunca maçı kontrolü altında tuttu. İlk yarıda Boluspor pozisyonlarda da üstünlük sağlarken yakaladığı ataklardan yararlanamadı. İlk yarıda hakemin kararları taraftarı çıldırtırken, ilk 45 dakika 0 – 0 sona erdi.
İkinci yarı yine Boluspor topu ayağında tutarak kontrolü eline aldı. Son dakikaya kadar oyunda baskı kuran Boluspor, uzatma dakikalarında Guido’nun attığı golle hasret kaldığı 3 puana kavuştu.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: 1. Hakem Sarper Barış Saka*, 2. Yardımcı Hakem Orkun Aktaş**, 2. Yardımcı Hakem Gökmen Baltacı**, 4. Hakem Mert Güzenge**
İlk 11’ler
Boluspor: Gökhan Değirmenci****, Alim Öztürk***, Renato Arapi***, Furkan Şeker***, Umut Meraş***, Özgür İleri*** (Yusuf Emre Gültekin*** Dk. 45), İshak Çakmak***, İrfan Başaran*** (Andre Santos*** Dk. 66), Akubueze***, Melih Okutan*** (Guido Koçer**** Dk. 78), Poepon***
Samsunspor: Furkan Köse***, Hasan Hatipoğlu**, Chibuike***, Halil İbrahim Pekşen** (Burak Solakel** Dk.78), Gökay Iravul**, Ahmet Cebe**, Davy Angan** (Göksu** Dk. 68), Ufuk Budak**, Abdulkerim Bardakçı**, Çağrı Ortakaya**, Erkam Reşmen**
Sarı Kartlar: Alim Öztürk (Boluspor Dk. 43), Çağrı Ortakaya (Samsunspor Dk. 43), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk. 49), İshak Çakmak (Boluspor Dk. 79), Chibuike (Samsunspor Dk. 86), Ufuk Budak (Samsunspor Dk. 90 + 2)
Kırmızı Kartlar:
Goller: Guido Koçer (Boluspor 90 + 1)
Maçtan Dakikalar:
Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.
1’inci dakikada Boluspor’un geliştirdiği atakta İrfan Başaran rakiplerini geçip ceza sahası alanının dışından yerden şutunu çekti. Top az farklı dışarı çıktı.
4’üncü dakikada Boluspor’un kullandığı köşe vuruşundan Furkan Şeker’in ortasına kafa vuruşu yapan İrfan Başaran’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
8’inci dakikada Boluspor’un atağında Akubueze’nin ceza sahası alanından sert şutu kaleci Furkan’da kaldı.
24’üncü dakikada Samsunspor’un sağ kanattan ortasında Halil İbrahim Pekşen’in vuruşu kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.
29’uncu dakikada Samsunspor’un atağında orta sahadan gelen ara pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Davy Angan pozisyondan yararlanamadı.
30’uncu dakikada Boluspor’un atağında Furkan Şeker’in sağ kanattan ortasında Poepon’un kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Daha sonra ceza sahası alanında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
43’üncü dakikada Boluspor’da hakeme itirazları sonucu Alim Öztürk sarı kart gördü.
45’inci dakikada Samsunspor’da Çağrı Ortakaya, İshak’a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.
İkinci yarı öncesi Boluspor’da Özgür İleri kenara alınırken, Yusuf Emre Gültekin oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Samsunspor başladı.
49’uncu dakikada Boluspor’da Yusuf Emre Gültekin sarı kart gördü.
66’ncı dakikada İrfan Başaran oyundan alınırken, yerini Andre Santos’a bıraktı.
68’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Furkan Şeker’in ortasına Santos dokunamadı. Sol kanada sarkan atakta yapılan ortaya İshak gelişine vurdu ve top kalecide kaldı.
68’inci dakikada Samsunspor’da Angan kenara gelirken yerini Göksu’ya bıraktı.
76’ıncı dakikada Boluspor’un sol kanattan Umut’un yaptığı atağa İshak gelişine vurdu. Top üstten dışarı çıktı.
78’inci dakikada Boluspor’da Melih Okutan yerini Guido Koçer’e bıraktı.
78’inci dakikada Samsunspor’da Halil İbrahim Pekşen oyundan alınırken, yerini Ahmet Burak Solakel’e bıraktı.
79’uncu dakikada Boluspor’da İshak Çakmak sarı kart gördü.
83’üncü dakikada Boluspor’un atağında Santos’un ara pasında Poepon rahat pozisyonu gole çeviremedi.
86’ncı dakikada Chibuike sarı kart gördü.
87’nci dakikada Samsunspor’da Ercan Yazıcı oyuna girerken, Chibuike kenara geldi.
Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.
90 + 1’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte topa vuran Guido Koçer takımını 1 – 0 öne geçirdi.
90 + 2’nci dakikada Samsunspor’da Ufuk Budak sarı kart gördü.
Karşılaşma Boluspor’un 1 – 0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
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