Guido kararı, Buz’da

Haber: C.Kutay Aykan

Yeni sezon iç ve dış transferlerini sürdüren Yılport Samsunspor yönetimi, takıma yapılacak takviyeler noktasında nokta atışı yapmayı hedefliyor. Çalışmalarına bu doğrultuda ağırlık veren Kırmızı-Beyazlılar’ın listesine Boluspor’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Guido Koçer’i eklediği ifade edildi. Teknik Direktör İrfan Buz’un da Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor’dan eski öğrencisi olan Koçer için, Buz’dan gelecek raporun beklendiği öğrenildi. Buz, Guido Koçer için ‘alınsın’ raporu sunduğu takdirde, Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal’ın bu transfer için bizzat düğmeye basacağı belirtildi.