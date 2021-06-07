Guido Koçer Boluspor’a yakın

Yılport Samsunspor ile sözleşmesi sona eren Gurbetçi futbolcu Guido Koçer ile Kırmızı beyazlıların yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından yetenekli kanat oyuncusu Guido Koçer’in TFF 1.lig ekipleri ile transfer görüşmeleri yaptığı dile getirdi.

Guido Koçer’in eski takımı Boluspor’un yaptığı transfer teklifine sıcak baktığı ve yeni sezonda kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor’da forma giymesi bekleniyor.

Yılport Samsunspor forması ile 58 maçta 9 gol kaydeden Guido 2 asistle oynadı. Geçen sezon ilk 11’e girmekte zorluk çeken Guido’nun bir kaç gün içerisinde Boluspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.