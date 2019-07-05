Guido Koçer İmzaya Gidiyor

Günün ilk imzasını Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'na attıran kırmızı beyazlılar, şimdi de Boluspor'un yıldız ismi Guido Koçer ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Guido Koçer İmzaya Gidiyor

Haber: Birol Ertunç

Samsunspor transferde atağa kalktı. Uzun süren çalışmalar neticesinde imzaları ardı ardına attıran kırmızı beyazlılar, Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'ndan sonra Boluspor'un yıldız oyuncusu Gudio Koçer'i renklerine kattı. Resmi internet sitesinden duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:

 İKİ YILLIK İMZA ATILIYOR

Kulübün Genel Menajeri Mustafa Aztopal, transfer döneminin kendilerini açısından olumlu geçtiğini ifade ederek yeni transfer Guido Koçer ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tecrübeli oyuncu Guido Koçer ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Guido Koçer’e Samsunsporumuza ‘hoş geldin’ diyor, Kırmızı-Beyazlı forma ile başarılar diliyoruz."

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karagümrük sezona Bolu'da hazırlanıyor
Karagümrük sezona Bolu'da hazırlanıyor
  1. Spor

banner129