Haber: Ceylan Beykoz

Yeşil-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Boluspor ile anlaşan gurbetçi futbolcu, hocasının şans tanıması halinde eski takımını üzmeye çalışacak.

Formasını geri alacak gibi

Giresunspor'un kanat oyuncularından Volkan Okumak'ın Boluspor maçında formasını geri alacağı sanılıyor. Volkan, Yeşil-beyazlılarda geçen hafta yedek soyunan isimlerden biri olmuştu. Bu oyuncunun yerine şans verdiği Jones’ten istediği randımanı alamayan Yücel Hoca’nın Cumartesi günü tercihini Volkan’dan yana yapacağı sanılıyor