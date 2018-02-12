Haber: Semih Baykal

Boluspor ligin 21. Haftasında evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar tek kale oynayan Boluspor’da şok bir sakatlık yaşandı. Maçın 30’ncu dakikasında rakip ceza sahası içerisinde Guido Koçer, rakibi ile girdiği hava topu mücadelesinde yer kaldı. Acı içerisinde yer kıvrınan Koçer’e sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yapılan sağlık kontrollerinde Koçer’in el serçe parmağının çıktığı öğrenildi. Parmağına hemen bandaj sarılan Guido Koçer oyuna geri döndü ve 33 dakika boyunca takımı adına mücadele etti. Koçer 63’ncü dakikada yerini Andre Dos Santos’a bıraktı.