Gül, “Ligde Kalacağız”

Haber: N. HalidAltundal

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Duran toptan erken bir gol yedik. Onun dışında oyunun genelde oynayan tarafı bizdik. Özellikle ilk yarı çok iyi mücadele gösterdik. Pozisyonlarımız var” dedi.

GÜL: “ARTIK İŞ SON HAFTAYA TAŞINDI”

Ceza sahasına girmekte sorun yaşamadıklarını söyleyen Gül açıklamasında ayrıca,“Pozisyon sonuçlandırmakta sıkıntımız oldu. Sonuç olarak 1-0 yenildik. Ancak 3 puanlık fark devam ediyor. Bu 3 puanlık fark bizim daha önce aldığımız ciddi galibiyetlerden, deplasmanlardan yenilmeden gelmemizden kaynaklı. Orada kazandığımız krediyi burada tükettik. Artık iş son haftaya taşındı. Son hafta inşallah Eskişehir'den istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız" diye konuştu.