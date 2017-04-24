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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)

    Erhan Beykoz yazdı...

    24 Nisan 2017 Pazartesi 11:39
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    Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)

    İlk 6 hesapları yapan Boluspor ligin en kolay, bir o kadar da zor maçını rahat kazandı. Düşme potasında olan, Balıkesir moralle, proje takımına kaybeden Boluspor moralsiz başladığı karşılaşmada roller değişti. Boluspor 4 golle yeniden dirilirken, farklı mağlup olan Balıkesir düşme korkusunu daha bir içli hissetmeye başladı.

    Son haftalarda alınan sonuçların tamamı Boluspor’a yarıyor. Üstümüzde olan takımların aldığı beraberlikler, kaybedenler ve kazanamayanlar olarak baktığımızda sonuçlar bizim lehimize. Kalan maçlara baktığımızda ise, en kolay maçların bizim olduğu, oynanacak olan 5 karşılaşmadan 3 tanesinin içerde, 2 tanesinin dışarıda olma avantajını görürüz.

    Bana göre en önemli gelişmenin ise mevsim değişikliği olduğudur. Baharın gelip gelmemekte kararsız olması futbolcuların performanslarında değişime yol açıyor. Ligin sonuna yaklaşılırken futbolcuların ve ligin kalitesinde inanılmaz düşüş yaşadığına şahit oluyoruz. Tam bu sırada aklını kullanan, birlik beraberlik içinde olan, bütünleşen, aklını kullanan hangi takım olursa olsun aradan çıkar. Umarım teknik heyetimiz bu akıl oyununu kuralına göre oynar da, kapımıza kadar gelen fırsatı değerlendiririz.

    Boluspor’un istikrarsız sonuçlarına hava muhalefeti de eklenince istenilen seyirci sayısına ulaşamadık. İlk 6 yada ilk 2 şansımız oldu dediğimiz anda kaybettiğimiz kötü puanlar taraftarı sahadan uzaklaştırmaya devam ediyor. Yinede gelen Boluspor’un gerçek sahibi yürekli taraftarlara teşekkür borcumuz var.

    Bandırma maçı başlamadan evvel taraftar guruplarının güzel görüntüleri ders niteliğindeydi. Yapılan tezahüratlar, attıkları sloganlar çağdaş ülkemin aydın insanlarına yakışıyordu. 3 ayrı gurupta toplanan taraftarların dalga dalga yankılanan sesleri hala kulaklarımda. Çok sayıyla gelen Bandırmalı taraftarlar yedikleri 3.gole kadar umutlarını yitirmediler. 3. golden sonra maalesef tüm umutlarını yitirdiler. Üstelik attıkları gol bile taraftarı kendilerine getiremedi. Ligin sonucu ne olursa olsun yılın en güzel tezahüratlarını ve Bandırma taraftarını hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim.

    Altınordu’da genç futbolculardan aldığımız ders ile Bandırma maçına çıktık. Bandırma ise, Göztepe’yi bir hafta evvel eze eze yenmişti. Karşımızda daha güçlü, daha iyi futbol oynanacağını tahmin ettiğimiz karşılaşma yerine, sıradan bir maç izledim. Bandırma’nın yürüyecek dermanı olmadığı ortadaydı. En iyi adamlarından biri olan Feridun’un oyundan alınıp, yine takımın en iyilerinden yedek oturttuğu Atabey’i sahaya sürünce kafam karıştı. Bolu’dan teknik adamlığını bildiğimiz Mustafa Uğur’u düşününce “olabilir” gülüşüyle geçiştirdim.

    Fuat Hocanın ilk 2 yada Başkan Çarıkçı’nın ilk 6 söylemi için ortam hazır. Fakat oynadığımız oyunla sonuca giderken zorlanacağa benziyoruz. Teknik kadro, futbolcular ve taraftar daha akıllı davranarak mutlu sona ulaşabiliriz. Daha evvel yazdığım gibi, Boluspor’un rakibi Boluspor’dur.

    Hedefi istiyorsak Boluspor gibi oynayıp, Boluspor gibi yönetilip, Şanlı Boluspor taraftarı olmalıyız. Başarılar ve şansın bizden yana olması dileğimle emeği geçen herkesi kutluyorum.

     

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