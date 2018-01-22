Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig’in 18.haftasında Manisaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve hakem Emre Malok’un yönettiği maçta gülen taraf 3-0’lık skorla Rizespor oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 72 ve 77.dakikalarda yeni transfer Vedat Muriqi ile 80.dakikada Samu’dan geldi. Bu sonucun ardından İbrahim Üzülmez yönetimindeki Rizespor 34 puanla 3.sırada yer alırken, Manisasporise 11 puanla 17.sırada kaldı. Ligin 19.hafatasında ManisapordeplasmandaSamsunspor’a konuk olurken, Rizespor da sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

13'üncü dakikada Çaykur Rizespor atağında Süleyman'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

27'nci dakikada Süleyman'ın pasında topla buluşan Galip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.

44'üncü dakikada Manisasporlu Timur'un kallndığı köşe atışında Mikic kafayı çaktı, ancak top dışarı gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

72'nci dakikada Çaykur Rizespor gol perdesini açtı. Samudio'nın pasını alan Muric sert bir şutla ağları sarstı: 0-1.

77'nci dakikada konuk takım golleri ikiledi. Galip’in göğüsle indirdiği topla buluşan Muric'in şutu bir kez daha filelere gitti: 0-2.

80'inci dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 3'e çıkardı. Koray’ın ceza sahasına gönderdiği topu iyi kontrol eden Samudio’nun şutunda kaleci Mehmet çaresiz kaldı: 0-3.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Habip Tiryaki

GrandmedicalManisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdulkadir Korkut (Dk. 68 Kağan Miray Bağış), Hüseyin Tok, Hikmet Balioğlu, Berk Cambaz (Dk. 24 Alper Önal), Bakaki (Dk. 54 Sebaihi), Mikic, Ümit Yasin Arslan, Timur Karagülmez, Perovic, Asım Hamzaçebi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 78 Koray Altınay), Saadane, Ramos, Mehmet Uslu (Dk. 89 Emir Han Topçu), Süleyman Koç (Dk. 64 Özgür Çek), Robin Yalçın, Galip Güzel, Recep Niyaz, Vedat Muric, Samudio

Goller: Dk. 72 ve 76 Muric, Dk. 80 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Perovic, Dk. 60 Mikic (GrandmedicalManisaspor), Dk. 90 Saadane (Çaykur Rizespor)