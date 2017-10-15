Haber: Esra Özütrk

Maçın ilk dakikalarında Boluspor atağına Eskişehir spor kalecisi Atakan izin vermedi. Maçın ilk 15 dakikaları iki takımın birbirini yoklamasıyla geçti. Maçın ilk golü Eskişehirspor u -14 takımından geldi. maçın 24.dakikasında Gökberk’in şutu ağlarla buluşunca takımını 1-0 öne geçti. bu skorla Eskişehir takımı maçta 1-0 öne geçti. ilk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Eskişehirspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Boluspor atağıyla başladı. Çok geçmeden Boluspor beraberlik golünü buldu. Maçın 39.dakikasında Birol Yiğit ile Boluspor maçta 1-1 eşitliği yakaladı. başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle son buldu.

Stadyum: Karaçayır Spor Kompleksi

Hakemler: Fikri Alagözoğlu, İlker Akbayır, Kemal Ergün

Boluspor U -14 takımı ilk 11: ** Metehan, ** Altar, ** Çağrı, ** Gökdeniz, ** Enser, ** Ozan, ** Okan, ** Mehmet Şahin, ** Yiğitcan, ** Kerim, ** Kutluhan

Eskişerspor U – 14 takımı ilk: ** Atakan, ** Furkan, ** Eren, ** Metehan, ** Fatih, ** Gökberk Buğra, ** Efe, ** Buğra, ** Emre Eren, ** Eren, ** Burak Arda

Goller: dk.27 Gökberk Buğra ( Eskişehir) dk.39. Birol Yiğit