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15 Ekim 2017 Pazar
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    Gelişim U – 1 4 Ligi 3. grupta mücadele eden Boluspor U – 14 takımı sahasında Eskişehir U – 1 4 takımını ağırladı. karaçayırda oynanan mücadele 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı.

    15 Ekim 2017 Pazar 13:33
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    Gülen taraf dostluk
    Haber: Esra Özütrk

    Maçın ilk dakikalarında Boluspor atağına Eskişehir spor kalecisi Atakan izin vermedi. Maçın ilk 15 dakikaları iki takımın birbirini yoklamasıyla geçti. Maçın ilk golü Eskişehirspor u -14 takımından geldi. maçın 24.dakikasında Gökberk’in şutu ağlarla buluşunca takımını 1-0 öne geçti. bu skorla Eskişehir takımı maçta 1-0 öne geçti. ilk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Eskişehirspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Boluspor atağıyla başladı. Çok geçmeden Boluspor beraberlik golünü buldu. Maçın 39.dakikasında Birol Yiğit ile Boluspor maçta 1-1 eşitliği yakaladı. başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle son buldu.

    Stadyum: Karaçayır Spor Kompleksi

    Hakemler: Fikri Alagözoğlu, İlker Akbayır, Kemal Ergün

    Boluspor U -14 takımı ilk 11: ** Metehan, ** Altar, ** Çağrı, ** Gökdeniz, ** Enser, ** Ozan, ** Okan, ** Mehmet Şahin, ** Yiğitcan, ** Kerim, ** Kutluhan

    Eskişerspor U – 14 takımı ilk: ** Atakan, ** Furkan, ** Eren, ** Metehan, ** Fatih, ** Gökberk Buğra,  ** Efe, ** Buğra, ** Emre Eren, ** Eren, ** Burak Arda

    Goller: dk.27 Gökberk Buğra ( Eskişehir) dk.39. Birol Yiğit

    Anahtar Kelimeler: Gelişim, U,, 1, 4

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