banner133

banner101

03 Aralık 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güleryüz Bolu’da

    TB2L’de ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı daha önce Süper Lig tecrübesi olan ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu Mersin BŞB maçında yeni takımının formasını giydi.

    03 Aralık 2017 Pazar 12:24
    Bu haber 29 kez okundu
    Güleryüz Bolu’da

    Haber: Semih Baykal

    Lig’e fırtına gibi başlayan Bolu Belediyespor Boluspor, süper lig tecrübesi olan Ayberk Güleryüz’ü kadrosuna kattı.  14 Eylül 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Ayberk Güleryüz 5 numara (Pivot) mevkiinde forma giyiyor. 2.07’lik dev oyuncu 92 kilo ağırlığında. Genç oyuncu 2013-2014 sezonunda Bandırmaspor formasıyla ligde ve 1.Lig Federasyon Kupası’nda boy gösterdi. Güleryüz 2014-2015 sezonunda Royal Halı Gaziantespor ve İTÜ’de oynarken,  Türkiye 2.Lig Federasyon Kupası’nda da oynadı. 2015-2016 sezonunda Muğla Ormanspor’da oynayan Güleryüz, Aydın BŞB Efespor’da oynadıktan sonra sezon başında Düzce Belediyespor’a son olarak ta temsilcimize transfer oldu. Yeni transfer ilk maçında 8 sayılık performans ile göz doldurdu.

    Anahtar Kelimeler: TB2L’de, Ilimizi, Temsil, Eden, Bolu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (III)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BESMELESİ KÜFÜR İSE!!!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÖĞRETMEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da da 1“EĞİTİM KONFERANSI”ndan daha…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124