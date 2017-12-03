Haber: Semih Baykal

Lig’e fırtına gibi başlayan Bolu Belediyespor Boluspor, süper lig tecrübesi olan Ayberk Güleryüz’ü kadrosuna kattı. 14 Eylül 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Ayberk Güleryüz 5 numara (Pivot) mevkiinde forma giyiyor. 2.07’lik dev oyuncu 92 kilo ağırlığında. Genç oyuncu 2013-2014 sezonunda Bandırmaspor formasıyla ligde ve 1.Lig Federasyon Kupası’nda boy gösterdi. Güleryüz 2014-2015 sezonunda Royal Halı Gaziantespor ve İTÜ’de oynarken, Türkiye 2.Lig Federasyon Kupası’nda da oynadı. 2015-2016 sezonunda Muğla Ormanspor’da oynayan Güleryüz, Aydın BŞB Efespor’da oynadıktan sonra sezon başında Düzce Belediyespor’a son olarak ta temsilcimize transfer oldu. Yeni transfer ilk maçında 8 sayılık performans ile göz doldurdu.