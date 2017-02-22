Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un şu anki durumunu değerlendiren tecrübeli teknik adam kırmızı beyazlıların bir üst ligde olması gerektiğini söyledi. Ümraniyespor maçı ile ilgili de değerlendirmeler yapan Güller, Boluspor’un kaybetme korkusu ile karşılaşmaya başladığını fakat erken bulduğu golle mücadeleyi kazandığını belirtti. 2007-2009 yılları arasında Boluspor Teknik Direktörlüğü’nü yapan Güller, o dönemde yakalanan ruhun şu anda olmadığını dile getirdi. 2008 yılında Boluspor’da futbol oynayan Ahmet Görkem Görk ise karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada gönlümüz Boluspor’un süper lige yükselmesinden yana dedi.