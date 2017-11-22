Haber: Semih Baykal

Boluspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin Gaziantep’te oynanan maçın 45. Dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Ligin 13. Haftasında Elazığspor ile oynanacak maçta Emre Gültekin cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Ankaragücü, Balıkesir Baltok, Samsunspor maçlarında da sarı kart gören Gültekin, Gaziantepspor maçına kart sınırında çıkmıştı. Gaziantepspor maçında gördüğü kartla sarı kart sayısını 4’e çıkararak cezalı duruma düştü.