Haber: Semih Baykal

TFF U 21, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, 19.haftada Akın Çorap Giresunspor’a konuk oldu. Bolu Karaçayır Tesisleri Çim Sahada oynanan mücadeleyi Boluspor 1-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golü 37.dakikada Erkan Süer’in asistiyle Burak Gümüş kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar 31 puanla 4.sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 8 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor ligin 20.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne konuk olurken, Ümraniyespor ise sahasında Adanaspor’u konuk edecek.

Stad: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Furkan Güney, Sinan Günaydın, Esra Arıkboğa, Emre Çınar

Boluspor: ** Sabri Can, ** Oğuzhan Erbay, ** Hakan Özkan, ** Yasin İlhan, ** Emin Kaan Arslan, ** Burak Gümüş, ** Mustafa Mert Bulut, ** Yaşar Kaan, Tunçer, ** Erkan Süer, ** Abdurrahman Çağlar, ** Muhammed Şura Çetin

Ümraniyespor: ** Muhammet Ali Buyuk, ** Rıdvan Mücahit Akar, ** Buğra Saral, ** Mehmet Kısak, ** Tarık Çelik, ** Emirhan Okumuş, ** Kaan Öksüzoğlu, ** Hüseyin Furkan Karakuş, ** Halis Karanfil, ** Engin Çakıroğlu, ** Kadir Kargün

Gol: 37. Dk Burak Gümüş ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 16.dk Abdurrahman Çağlar, 68.dk Oğuzhan Erbay, 69.dk Ahmet Talha Kelebek, 73.dk Emin Kaan Arslan ( Boluspor), 25.dk Mehmet Kısak, 38.dk Buğra Saral, 87.dk Rıdvan Mücahit Akar, 88.dk Samet Ünver, 92.dk Mustafa Yazıcı (Ümraniyespor)