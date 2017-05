2001 gününden günümüze, yaklaşık 5 yıldır heyecanını yaşayamadığımız Play-off gurubuna katıldık. Yağmuru çamuru, karı kışı, güneşi sıcağıyla bir lig daha sona erdi. Şükür Yaradana ki, ilk 6 içinde olup finallerdeyiz.

Sezonuna yeni başkan, yeni yönetim, tartışmalardan uzak yurt dışından yeni teknik adam ve kadrosuyla lige başladık. Boluspor tarihine ilklerin imzasını atarak 21 transferle rekor kırdık. Uzun yılların dinginliğiyle eski başkan Çarıkcı “proje takımı” adıyla lige başladı.

Yapılan transferlerle proje olmaktan uzak olan yapıya, 8 yeni transfer eklenince de projeden uzak, hedefe oynayan takım olduk. Burada en büyük gerkçe, proje diye yola çıkan başkanın ve teknik heyetin bir anda karar değiştirmesi oldu. Şampiyonluğa, Süper Lige susayan şanlı taraftarında tribün ve kenar baskısıyla şampiyonluk şarkıları çalınmaya başladı.

Gel-gitlerin, rahat kazanılacak maçların ötesinde mağlubiyetlerin olması tartışmaları, eleştirileri beraberinde getirdi. Lig bittiğinde gördük ki, düşen Bandırma 3, Urfa 6 ve Mersin 5 puan kaybımız olamamış olsaydı, lider olarak Süper Lige çıkmış olacaktık!

Olanlar oldu, bunların bir lig içinde olacağının gerçeği de önümüzdeyken, bundan geriye bakmanın çok faydası olmayacaktır. Geçmişle oyalanmak, geçmişi deşmek, geçmişte kalmak demektir!

Uzun zamandan günümüze, ilk defa göbeğimizi kaşıyarak izlediğimiz Boluspor-Manisa maçından hepimiz keyif aldık. 6 eksikle sahaya çıkan Manisa’nın karşımızda varlık gösterememesi, bizim oyuna konsantre olmamız sonucu başlama düdüğü ile belli etmişti. Atatürk stadyumunu dolduran binlerce taraftarın bitmez tükenmez bilmeyen desteği işin kaymağı oldu. Tribünlerde çok uzun yıllar sonrası çiçek gibi açan Şanlı Türk Askerleri de ayrı bir güzellik katmıştı.

Perşembe günü başlayacak olan Süper Lig yolculuğuna tüm şehir olarak hazır olmalıyız. Başkanından teknik heyetine, futbolcusundan malzemecisine, taraftarından şehirde nefes olan tüm yaşayanlara kadar şampiyonluğa inanmalıyız.

Birilerinin kaşı gözü, birilerinin ağzı burnu, birilerinin sazı sözü demeden tek vücut, tek yürek tek bilek olmalıyız. Birliğimizin ve beraberliğimizin göstergesi olarak, TRT Spor kanalında As Başkan Sefa Meral’in Sayın Hayri Ülgen tarafından anlatılması bunun göstergesiydi. Boluspor’dan bahsederken, sıklıkla Başkan Sefa Meral demesi ve övgüyle konuşması birliğimizi ortaya seriyordu. Bu birliğin her kesim tarafından benimsenip, her yere yayılması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.

Son karşılaşmalar gösterdi ki, Boluspor Bolspor gibi oynadığında yenemeyeceği takım, ulaşamayacağı hedef olmadığıdır. Perşembeden itibaren çıkacağımız başarı merdivenlerinde, aklımızı kullanmalı, aykırı, gereksiz, aşırı hareketlerden uzak durmalıyız. Aklımızı kullandığımız her an, başarı bir adım daha bizim olacaktır. Kırmadan, dökmeden, ayrıştırmadan, değerlerimizden ödün vermeyip kıymet bilerek, kaş yapalım derken göz çıkartmadan göze sürme çekmeli ve hedefe ulaşmalıyız. Bunu yapacak gücümüz, heyecanımız, açlığımız, susamışlığımız ve aklımız var.

Başaracağız, inanıyoruz ve başarı hepimize şimdiden hayırlı olması dileğimle, yolumuz açık olsun…