Haber: Semih Baykal

2010-2011 sezonu ara transfer döneminde Elazığspor’a transfer olan Onur Güney, 2.5 yıl forma giydikten sonra Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Bir dönem Şanlıurfaspor’da da oynayan Onur Güney, 2014-2015 sezonu başında Elazığspor’a geri döndü. 3.5 sezondur Elazığspor’un başarısı için ter döken Onur Güney, bu sezon forma giydiği 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı. Konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yapan Elazığspor Kulübü açıklamasında“2010-2012 ve 2014-2017 yılları arasında takımımızın formasını giyen futbolcumuz Onur Güney ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Onur Güney'e teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.