HABER:Gönül Olutürk

Boluspor’da takımdan ayrılan RydellPoepon ve AndreSantos’unyrini doldurmak için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmız beyazlılar son olarak Poepon’un yerine, Güney Afrika takımlarından Amazulu forması giyen 27 yaşındaki Togo’luCamaldineAbraw’ı denemek üzere Bolu’ya getirdi. 1.80 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon sadece 5 maçta forma giydi. Öte yandan Boluspor, AnreSantos’un yerine ise Güney Afrika takımlarından Chippa United forması giyen 28 yaşındaki ThaboRakhale’yi denemek üzere Bolu’ya getirdi. 1.74 boyundaki Rakhale, geçtiğimiz sezon 15 maç 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. İki futbolcu da Boluspor’un kendi tesislerindeki yeni sezon kampına katılarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.